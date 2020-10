L'EVENTO

ROMA La crisi scatenata dalla pandemia investe tutti, indistintamente. Ma per uscirne bisogna puntare sulla metà rimasta finora un passo indietro, nel mondo del lavoro come nella politica e nella rivoluzione digitale: le donne. Sarà questo il tema del quarto webinar del ciclo Obbligati a Crescere dal titolo «Resilienza, Competenza, Competitività: La Crescita è al Femminile». All'empowerment femminile, come condizione per la ripartenza del Paese, è dedicato anche il quarto dossier Obbligati a Crescere 2020 in distribuzione questa mattina insieme a tutti i quotidiani del gruppo Caltagirone Editore: oltre al Messaggero, si contano il Mattino, Il Gazzettino, il Corriere Adriatico e il Nuovo Quotidiano di Puglia.

Al webinar - introdotto dal direttore del Messaggero Massimo Martinelli - interverranno nell'ordine Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia; Magda Bianco, capo del Dipartimento Tutela Clienti ed Educazione Finanziaria della Banca d'Italia; Federica Tremolada, managing director Southern & Eastern Europe Spotify; Vincenzo Amendola, ministro degli Affari Europei; Cristina Scocchia, Ad del gruppo Kiko; Lucia Calvosa, presidente Eni. Moderano le giornaliste Maria Latella e Alessandra Spinelli. I fondi europei rappresentano un'occasione da non sprecare per far crescere l'occupazione delle donne. Dagli stereotipi di genere, la formazione, la conciliazione dei tempi di lavoro, la famiglia fino al gender pay gap: tutte le leve su cui puntare per ridurre le disparità favorendo crescita e sviluppo.

R. P.

