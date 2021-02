L'EVENTO

La differenza c'è e s'impone. Un'onda che non la fermi e avanzerà sempre più, si tratta di accompagnarla per farla crescere ancora. Dov'è la differenza? Prendiamo il Covid. «Nei sei Paesi tra i 29 più avanzati guidati da donne sono stati riportati grandissimi successi contro la pandemia», fa notare il sociologo Luca Ricolfi, intervenendo al webinar Obbligati a crescere. Le donne fanno la differenza, organizzato dai quotidiani del Gruppo Caltagirone Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia e trasmesso in diretta sui siti delle testate. Merito della leadership femminile, «più concreta e determinata, meno afflitta da meccanismi narcisistici di autoinganno». E non solo. «Le donne per imporsi devono superare più ostacoli degli uomini. L'effetto della durezza della selezione fa sì che arrivino in alto persone con capacità e determinazione che non sarebbero richieste a un uomo».

La differenza è studio e fatica. «Il 110 e lode è donna», riflette Michel Martone, professore ordinario di diritto del Lavoro e delle relazioni industriali presso la facoltà di Economia della Sapienza di Roma. Peccato poi sprecare così tanti talenti perché «il nostro sistema di welfare è strutturato in modo tale che la cura sia solo a carico delle donne». Il lavoro da remoto non ha scardinato «i mali della famiglia italiana, ma il Recovery può essere un'occasione per mettere in luce la bigenitorialità e promuovere un welfare in grado di aiutare le donne».

IL PROBLEMA

Ma la differenza, oggi, è anche nelle conseguenze della crisi. «L'occupazione femminile è in una situazione drammatica», sottolinea Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl. «Ci sono circa 300 miliardi da investire, tra le priorità inseriamo donne e giovani. Il diritto di un bambino alla scuola primaria a tempo pieno deve essere garantito da Trento a Palermo». Furlan lascerà il sindacato a marzo, senza rimpianti, «dove non è arrivato lo Stato è arrivata la contrattazione: abbiamo realizzato in questi anni tanti nidi aziendali, una cosa fondamentale».

Su 444mila posti perduti in questi mesi, «il 70% era rappresentato da lavori femminili», ricorda Diana Bracco, presidente e ad del Gruppo Bracco, ambasciatrice di Confindustria alla guida del progetto B20 Women Empowerment. «Il mio compito sarà elaborare raccomandazioni da sottoporre ai rappresentanti dei governi del G20. Piuttosto che spingere le donne a fare le imprenditrici di sé stesse, bisogna invece mandare avanti le aziende - turismo, cultura e sanità - perché sostengano l'occupazione femminile». Un appello alle ministre del governo Draghi? «Alla titolare del Miur Cristina Messa chiederei di alzare le competenze delle donne. Dalle competenze si costruisce l'empowerment femminile»

La differenza è anche nella rete. «Le donne pagano il prezzo più alto, rischiano di più i reati di odio: negli insulti rivolti a loro c'è sempre una connotazione orrenda di genere, dal commento sull'aspetto fisico all'evocazione di stupri di gruppo», l'allarme di Nunzia Ciardi direttore della polizia postale.

La differenza è nella creatività, da Napoli i successi di Lia Rumma, gallerista di fama mondiale, e di Lucia Pica, Chanel global creative make up artist e colour designer. «Le donne funzionano tanto in tv - sostiene Maria Pia Ammirati, presidente Istituto Luce e direttore di Rai Fiction - perché hanno una ricchezza di aspetti molto più accentuata rispetto ai colleghi uomini. La loro presenza è molto cresciuta negli ultimi tempi. Non soltanto nella carriera in sé, ma nella passione nel lavoro. La passione è il primo elemento costruttivo per le carriere».

Maria Lombardi

