IL CASO

MILANO Disinnescata la bomba atomica delle sofferenze bancarie, per usare un'espressione di Alberto Nagel. Per mitigare gli effetti della crisi sulle banche, la Commissione Ue sta lavorando con le autorità di supervisione europee «per garantire flessibilità in un quadro prudenziale, questo include le regole con le quali le banche determinano il rischio che i prestiti non vengano ripagati». Ursula von der Leyen accoglie le richieste di Antonio Tajani, presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento Ue e introduce una importante distensione nel mondo bancario, specie italiano, preoccupato che un inasprimento delle regole nella politica degli accantonamenti, potesse comprimere la redditività degli istituti, andando a scapito delle famiglie, pmi e azionisti, questi ultimi a secco lo scorso anno. A tutt'oggi gli istituti devono rispettare l'Addendum alle linee guida ai crediti deteriorati (cosiddetto calendar provisioning), introdotto nel marzo 2018 dalla Vigilanza Bce all'epoca guidata da Daniéle Nouy, dopo un violento braccio di ferro con la Commissione Econ di cui era presidente Roberto Gualtieri: il meccanismo di svalutazione automatico impone l'obbligo di rettificare i crediti deteriorati, a seconda se garantiti o in bianco, in un arco di tempo fino a nove anni, secondo percentuali crescenti. Poi nel 2019 il Parlamento europeo presieduto da Tajani lo ha trasformato in normativa primaria, applicandolo solo ai crediti erogati successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e rivedendone le tempistiche di copertura minima obbligatoria.

LE PRIORITÀ

«La ringrazio per aver ribadito l'importanza di continuare a garantire flessibilità sugli Npl al fine di permettere alle banche italiane ed europee di concedere prestiti a famiglie e imprese», ha commentato Tajani. «La lettera della Von der Leyen - si legge in una nota dei vertici Abi - evidenzia l'importanza delle misure di flessibilità adottate dalle autorità europee in risposta all'emergenza Covid-19: ne deriva la necessità che queste flessibilità siano mantenute almeno per tutto il tempo necessario per consentire alle banche europee di sostenere imprese e famiglie nell'emergenza e preparare la ripresa».

La Commissione Europea, ha ricordato la presidente nella missiva, ha posto particolare attenzione alla situazione dei non performing loans. Nei prossimi anni, infatti, l'impatto della crisi del Covid-19 potrebbe generare un importante aumento di nuovi Npl. Un alto livello di crediti deteriorati tende a deprimere la crescita del credito e il passo della ripresa economica».

Si sta anche valutando la ricaduta causata dal Covid-19 in termini di ammontare degli accantonamenti sui prestiti che le banche devono registrare per possibili perdite. «La flessibilità si applica», ha spiegato la numero uno della Commissione Ue, «anche alle regole prudenziali relative alla classificazione degli Npl quando misure di sostegno come le moratorie e le garanzie pubbliche interessano questi prestiti». Un sufficiente livello di copertura «è la prima linea di difesa contro un aumento degli Npl, garantendo la flessibilità per i prestiti garantiti dal Governo», ha concluso Von der Leyen, «dobbiamo anche stimolare lo sviluppo di un mercato secondario di attività distressed e considerare anche riforme in merito ad alcuni aspetti dell'insolvenza».

Rosario Dimito

