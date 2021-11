Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE MISUREBRUXELLES Nuove regole sugli aiuti di Stato per accompagnare la transizione verde e digitale in Europa. E spunta anche l'ok ai sussidi pubblici per l'energia nucleare. La vicepresidente esecutiva della Commissione Margrethe Vestager, zarina dell'Antitrust Ue, presenterà oggi la revisione delle regole in materia di concorrenza: un nuovo passaggio, pochi giorni dopo la conclusione della Cop26 di Glasgow che ha visto l'Unione europea...