L'ESPANSIONEMODENA Doppia acquisizione per il gruppo Dierre di Spezzano di Fiorano (Modena), società che si occupa della progettazione e produzione di profili strutturali in alluminio, protezioni per macchine automatiche, sistemi di trasporto e moduli lineari.Tramite la società controllata Dierre Decatech di Padova - scrive la Gazzetta di Modena - ha acquisito l'80% del capitale sociale della Iltras di Schio (Vicenza), specializzata nel settore delle materie plastiche e della loro lavorazione, oltre che nella realizzazione di protezioni...