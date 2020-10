L'emergenza Covid non ha risparmiato il sistema dei trasporti su rotaia e l'amministratore delegato delle Ferrovie Italiane, Gianfranco Battisti, è convinto che il modello di offerta sia da ripensare. «Si sta tornando indietro», ha osservato il manager notando che diminuiscono i passeggeri che preferiscono i treni all'auto. «La gente percepisce come più sicura l'auto» in questa fase, ha sottolineato Battisti, ricordando tuttavia che «non risultano casi di contagio sui treni». Secondo Battisti va ripensato il modello di offerta anche dell'Alta Velocità, ridisegnando la rete e favorendo anche i collegamenti dei centri più piccoli. «L'alta velocità crescerà in futuro attraverso i grandi corridoi Trieste-Torino e poi fino a Bari, Reggio Calabria e in Sicilia. Si tratta di opere fondamentali che ci integrano con l'Europa», ha detto. Ma, ha aggiunto, «dobbiamo tener conto che la pandemia ha portato una accentuata de-urbanizzazione, molte persone si sono spostate dalle città ai borghi. Quindi noi dobbiamo pensare alla ridistribuzione dell'alta velocità su asset fino ad oggi considerati secondari e creare un sistema di accessibilità diffusa per lo sviluppo di queste aree». «Sull'Alta Velocità - ha continuato l'amministratore delegato delle Fs - noi dobbiamo assolutamente allargare il perimetro, mantenendo gli asset fondamentali». In generale, secondo il manager, è necessario poi redistribuire il flusso dei passeggeri nell'arco della giornata. «Dobbiamo abbassare la curva di ingresso nelle grandi aree urbane perché è tutta concentrata nelle fasce a maggior domanda tra le 7 e le 9 la mattina e il pomeriggio dalle 17 alle 19. Non è più possibile questa modalità, soprattutto per il flusso pendolare. Va evidentemente redistribuito il flusso e questo non possiamo farlo da soli ma dobbiamo farlo evidentemente con le parti sociali, con le istituzioni, con le scuole, gli uffici, le aziende». Battisti ha poi ricordato come le Ferrovie siano il gruppo industriale che ha investito di più in Italia in infrastrutture, treni e digitalizzazione. E poiché l'anno prossimo il gruppo potrà contare sulle risorse in arrivo dal Recovery Fund, ha anticipato che il suo gruppo si sta già attrezzando per cogliere ogni opportunità di sostegno ai nuovi investimenti. Anche approfittando dell'immagine che si è conquistata in questi anni per l'alta ingegneria che è in grado di esportare nel mondo.

