CORTINA Ci sarà anche l'energia di Terna nei fari che domenica sera illumineranno la cerimonia di apertura dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Entra infatti in esercizio, fra Auronzo di Cadore e la conca d'Ampezzo, la nuova linea elettrica, altamente tecnologica e completamente interrata, parte dell'ampio riassetto della rete dell'Alto Bellunese, per il quale Terna ha investito 60 milioni di euro. Per il Veneto, l'impegno complessivo è di oltre 370 milioni nei prossimi cinque anni, per sviluppo, ammodernamento e resilienza della rete elettrica, con il coinvolgimento di 200 imprese e 850 operai e tecnici. In Italia, nell'arco temporale 2021-2025, Terna investirà complessivamente 8,9 miliardi di euro.

Questo elettrodotto fra Auronzo e Cortina è stato realizzato in tempi record, in soli 13 mesi, malgrado due inverni con il gelo e la neve, e un anno di pandemia Covid-19. Il collegamento è lungo 24 chilometri, 9 dei quali in valle dell'Ansiei, in territorio cadorino, e 15 a Cortina. Collega la centrale di Somprade con la cabina elettrica nella zona di Pian da Lago. Consente di controalimentare Cortina, con una seconda linea da 132kV, per evitare ogni blackout. L'opera rientra nel piano di riassetto dell'alta tensione nelle Dolomiti e aumenterà la resilienza e l'efficienza della rete nel Nordest. L'infrastruttura, altamente tecnologica, è completamente interrata, come concordato dopo molteplici riunioni con le amministrazioni e i cittadini dei due comuni.

L'intervento strategico di Terna comprende anche un'altra opera: la nuova stazione di Cima Gogna, ad Auronzo di Cadore, che consentirà di allacciare la rete a 132 kV con le linee da 220 kV che arrivano dall'Austria, dirette all'area industriale del Veneto. Questo nuovo cavo verso Cortina contribuisce ad aumentare la magliatura e migliorare l'efficienza, l'affidabilità e la resilienza della rete elettrica locale, esposta a interruzioni e fortemente sollecitata dalle condizioni climatiche estreme che si sono registrate negli ultimi anni. Il progetto, autorizzato nell'agosto 2019 dai ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, ha coinvolto 27 imprese specializzate, molte delle quali locali, e fino a cento lavoratori nei numerosi cantieri, allestiti contemporaneamente, per accelerare il completamento dell'opera, tanto da mantenere la promessa di mettere l'energia in linea per i Mondiali. Tutto è stato eseguito negli standard di sostenibilità e tutela ambientale, lasciando intatto il paesaggio boschivo delle Dolomiti. Il cavo corre soprattutto lungo la strada regionale, sotto una pista ciclabile, le stradine forestali.

Per la Regione Veneto, il presidente Luca Zaia esprime la sua soddisfazione: «Siamo di fronte alla dimostrazione lampante di quanto i grandi eventi, in questo caso lo sport, portino al territorio investimenti, realizzazioni e benefici duraturi, che vanno ben oltre l'avvenimento. È un fiore all'occhiello della cultura del fare presto e bene, a beneficio dell'intera comunità. Per troppo tempo si sono susseguite discussioni e polemiche; adesso, grazie ai Mondiali di sci, con un grande lavoro di squadra si è riusciti a completare in un anno e un mese un'opera che ha uno straordinario significato anche di valenza ambientale. Muoversi con rapidità è stato fondamentale, e lo sarà anche per tutto quanto c'è da fare verso le Olimpiadi invernali 2026». L'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato aggiunge: «È la dimostrazione che quando c'è una visione complessiva delle esigenze del territorio, unita ad una sensibilità ambientale, si riescono a raggiungere risultati in maniera sinergica, coinvolgendo enti locali, comitati e cittadini».

Marco Dibona

