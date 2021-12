«Il settore dell'editoria è un bene collettivo, un patrimonio del Paese, fondamentale in una fase come questa, in cui abbiamo bisogno di un'informazione certificata e di qualità». Parola del sottosegretario all'Editoria, Giuseppe Moles. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha presentato nei giorni scorsi uno studio comparativo sul sostegno all'editoria nei principali paesi d'Europa, dal quale emerge che l'Italia non è tra i paesi che investono di più nel settore. «L'editoria è un bene primario della democrazia», aggiunge Moles, «e in quanto tale va sostenuto in maniera adeguata».

Cosa è stata fatto per l'editoria in pandemia?

«La crisi dell'editoria non nasce oggi però è stata accentuata dal Covid. In principio sono intervenuto con una serie di provvedimenti mirati per sostenere l'intera filiera: nel Sostegni bis, per esempio, ho inserito il credito d'imposta sulla carta, 90 milioni, altri 60 milioni sono stati stanziati per i contratti di filiera, poi ho raddoppiato la dotazione del bonus una tantum per le edicole. Ho anche rifinanziato i rimborsi sugli abbonamenti a quotidiani e periodici per le scuole, rimborsi fino al 90 per cento».

E poi?

«Questo percorso è continuato con il recepimento della direttiva Ue sul diritto d'autore, cosiddetto copyright. Abbiamo dato compiuta attuazione al nuovo diritto europeo in materia, che consente agli editori e autori di ricevere un giusto compenso per il prodotto veicolato online. Il meccanismo normativo che abbiamo creato inserisce l'obbligo di negoziazione in buona fede: questo prevede che si siedano intorno a un tavolo editori, autori e i cosiddetti giganti del web, le aziende Over the top. Poi abbiamo definito il cosiddetto estratto breve, anche per tutelare gli Ott rispetto alle richieste di pagamento relative a flash di agenzia che non portano a leggere il testo integrale della notizia. In compenso gli Ott sono obbligati in fase di negoziazione a fornire i dati utili per fissare i giusti compensi da elargire».

E se la negoziazione non dovesse sfociare in un'intesa?

«Allora sarà l'Agcom a decidere la cifra ritenuta giusta ed equa».

Che novità porta la legge di Bilancio?

«Intanto in manovra ho inserito altri 120 milioni per il credito d'imposta sulla carta perché tra i costi vivi di tutte le imprese editoriali quello della carta ha raggiunto livelli record. In più come governo abbiamo creato un fondo straordinario per l'editoria per un ammontare complessivo di 230 milioni totali, 90 per il 2022 e 140 per il 2023. Le risorse potranno essere utilizzate per sostenere e supportare l'intera filiera».

Con questo tesoretto potranno per esempio essere rilanciati gli investimenti delle imprese del settore in software o altri strumenti innovativi?

«È uno strumento che si adatta a molteplici utilizzi e soprattutto alle esigenze contingenti. Si potrà stabilire di volta in volta come utilizzare al meglio questo fondo».

Per quanto riguarda le agenzie di stampa come pensate d'intervenire?

«Stiamo lavorando per istituire un comitato tecnico che possa valutare in breve tempo la soluzione migliore e più utile per il sistema delle agenzie, oggi reduci da gare fatte anni fa. Vanno ascoltate le posizioni di tutti gli attori coinvolti».

Come altro si sviluppa la strategia del confronto che lei ha promosso da quando ha assunto l'incarico?

«A prescindere dai tavoli tecnici ufficiali voglio rilanciare una discussione aperta e franca sull'intero sistema dell'editoria italiana attraverso una serie di comitati informali presso il mio Dipartimento, ai quali invitare tutti i protagonisti dell'intero comparto proprio per favorire un'analisi e una discussione a 360 gradi su come accompagnare l'intera filiera editoriale nel prossimo futuro. Lo studio comparativo sul sostegno all'editoria nei principali paesi d'Europa che abbiamo appena presentato è un'ottima base per avviare questa discussione».

Cosa dice lo studio più nel dettaglio?

«Si tratta di un rapporto che costituisce un contributo utilissimo al dibattito sul settore perché fornisce un quadro completo ed esaustivo delle forme di sostegno al comparto nei diversi Stati europei. Io ritengo che le analisi e i dati contenuti nel dossier potranno essere di fondamentale importanza anche per il futuro dell'informazione e dell'editoria. Ci aiuteranno a sviluppare una serie di riflessioni volte al rilancio del sistema editoriale nel suo complesso».

Francesco Bisozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA