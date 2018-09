L'economia americana corre la Fed alza il costo del denaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONENEW YORK Il comitato esecutivo della Federal Reserve di Washington ha deciso ieri all'unanimità un nuovo aumento di un quarto di punto dei tassi per i prestiti bancari overnight. E' il terzo nel 2018 e l'ottavo dal 2015, da quando la banca centrale ha deciso di abbandonare la strategia del tasso zero che aveva accompagnato il paese negli anni di rimonta dalla recessione. I tassi tornano per la prima volta sopra il 2% e la nuova forchetta è ora tra il 2 e il 2,25%. Ma non è finita: a dicembre potrebbe arrivare un altro ritocco,...