L'eccellenza italiana che però in casa ha il problema della rete da adeguare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Un treno ad alta velocità su tre è in ritardo. Un dato negativo ovviamente, ma in miglioramento rispetto al 2018 quando una Freccia su due non arrivava in orario. Colpa di una rete che non regge l'incremento del traffico e di alcuni colli di bottiglia nel sistema. «Solo nel 2019 sono stati investiti 1,1 miliardi per interventi mirati ed è stata istituita una task force dedicata alla puntualità che si riunisce costantemente per identificare i problemi e trovare soluzioni efficaci» spiegano i collaboratori dell'ad Gianfranco...