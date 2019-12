L'AZIENDA PADOVA A vederlo da fuori è un capannone come tanti altri, ma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AZIENDAPADOVA A vederlo da fuori è un capannone come tanti altri, ma già a entrare cambia tutto, con la sensazione di essere in una base spaziale come si è soliti vedere nei film di fantascienza. Alle porte di Limena, periferia di Padova, si è sviluppato un gioiello di tecnologia e innovazione quale è la Professional show, con poi altri rami creati successivamente. L'azienda di Leonardo Girardi oggi è un'eccellenza mondiale nel settore delle produzioni televisive e lo sta diventando rapidamente in quello dei simulatori di volo, con un...