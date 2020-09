LA RELAZIONE

ROMA La buona notizia è che durante il lockdown a nessun cittadino sono venuti a mancare luce, gas o acqua a causa del blocco. Quella cattiva è che il Covid-19 ha ulteriormente evidenziato tutte le criticità del settore rifiuti: non tanto sul fronte della raccolta, ma su quello dello smaltimento e del riciclo, complice la carenza d'impianti e l'impossibilità di trasferire all'estero parte dei rifiuti per via della chiusura delle frontiere. È il quadro che emerge dal discorso del presidente di Arera Stefano Besseghini che ieri ha presentato al governo la relazione annuale 2019 dell'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente. Qualche numero: il 49% dei clienti domestici nel 2019 si trovava nel mercato libero, prezzi del gas più alti con la prima classe di consumo (meno di 525,36 metri cubi per anno) che ha fatto registrare un differenziale positivo pari al 7% sulla media dei prezzi dell'area euro, 12 miliardi di investimenti nel settore idrico per fronteggiare le maxi-perdite degli acquedotti.

LE CRITICITÀ

Il presidente di Arera ha richiamato l'attenzione sulla Tari e insistito sul fatto che solo una rapida applicazione del metodo tariffario risolverà le criticità che affliggono il settore dei rifiuti, che vede attivi 6.500 operatori e più di 1.300 enti competenti. «Necessario un metodo regolatorio che ponga al centro la verifica e la trasparenza dei costi, gli incentivi allo sviluppo infrastrutturale e al miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti. A questo punto sarebbe utile un definitivo approdo normativo e giurisprudenziale sulla natura fiscale o tariffaria della Tari», ha chiarito Besseghini. Ma nella relazione annuale viene acceso un faro pure sui prezzi dell'elettricità: lievitano in tutta l'Eurozona, però in Italia sono le imposte e gli oneri di rete ad appesantire le bollette: e il divario per le nostre imprese torna a crescere. Arera chiede la parziale fiscalizzazione degli oneri generali di sistema. Intanto il processo di liberalizzazione del mercato elettrico, cominciato nel 2007, avanza con fatica: nel mercato libero i clienti domestici hanno pagato in media nel 2019 il 26% in più di quelli del regime tutelato.

Francesco Bisozzi

