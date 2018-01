L'Authority: separare Borsa elettrica e Gse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEROMA Il Gme, il gestore dei mercati energetici, ossia della Borsa elettrica e di quella del gas, dovrebbe essere indipendente dal Gse, ma anche dai gestori di sistema come Snam e Terna. È quanto ha stabilito l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici con la delibera 896 del 2017 che ha chiuso il procedimento sul rischio di conflitti di interesse avviato due anni fa, con la deliberazione 500 del 2015, dopo le nomine del consiglio di amministrazione del Gme, per approfondire se il nuovo assetto di governance...