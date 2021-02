L'AUDIZIONE

ROMA Il rebus dei rebus per l'Italia rimane il debito pubblico. E difficilmente anche il presidente incaricato, Mario Draghi, potrà usare «la bacchetta magica per risolvere il problema» di «una crescita del debito» a causa del delle misure anti-crisi che devono «essere finalizzato a generare l'occupazione», ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco davanti alla Commissione d'inchiesta sulle banche. Rimane il fatto che «l'uscita dalle misure straordinarie deve essere graduale». Il pensiero è all'occupazione e alle imprese, ma anche alle banche. Su quest'ultimo fronte, però Visco è rassicurante: «I crediti difficili delle banche rischiano di essere un problema, ma gli istituti affrontano la crisi da una posizione più solida di quella in cui entrarono nella Grande recessione». E quanto al cambiamento delle regole Ue su come classificare i default dei propri clienti, «i consumatori non si devono preoccupare rispetto alle notizie allarmistiche che circolano», ha sottolineato lo stesso governatore.

Perché «la nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, non ha riflessi diretti sugli sconfinamenti, sulla classificazione a sofferenza o sul pagamento delle utenze sui conti correnti». Per Visco le nuove regole Ue riguardano «il modo con cui le banche devono classificare la clientela ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi».

Certo, ammette subito il governatore, sempre più famiglie e imprese faranno fatica a ripagare i prestiti ricevuti. Un rischio in crescita per le banche. Ma la stima di Bankitalia dell'incremento di Npl degli istituti italiani nei prossimi due anni è inferiore ai 100 miliardi, la metà delle stime Bce. Intanto, «i bilanci bancari non hanno ancora risentito in misura significativa della crisi pandemica. Il rapporto tra nuovi Npl e totale dei prestiti è sinora rimasto su valori storicamente molto bassi, attorno all'1%, contro picchi attorno al 6% del 2009 e del 2013, e valori medi attorno al 2% nel biennio 2006-7». Se però moratorie e sostegni del governo hanno consentito la tenuta, il problema è solo rimandato. Ed è qui che entrano in campo le nuove regole sui crediti deteriorati e sul cosiddetto calendar provisioning, che l'Italia ha cercato di rinviare di due anni senza successo. Per Visco avranno un «impatto moderato», comunque «gestibile».

Le perdite che le banche dovrebbero riconoscere nei tre anni successivi all'ingresso in default (le svalutazione non arriverebbero prima del 2023) sarebbero circa 11 miliardi, ha spiegato, anche ipotizzando un tasso di ingresso in default annuo delle imprese pari all'8% e considerando i 145 miliardi di prestiti non garantiti sui 280 totali.

