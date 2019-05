«L'associazione regionale rimarrà fondamentale, noi conteremo di più a Roma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PRESIDENTEVENEZIA «È una mandato pieno, senza preclusioni, che i colleghi hanno affidato a me e a Gian Michele Gambato per avviare un confronto che vuole mantenere salda la rappresentanza dei vari territori e delle loro imprese».Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e Rovigo da un paio di anni, è soddisfatto: quasi due ore di riunione hanno portato il vertice dell'associazione nata dalla fusione di fine 2015 a dare il via libera all'unanimità al confronto con la territoriale di Padova e Treviso. «È un'occasione...