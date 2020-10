L'ASSEMBLEA

VICENZA Sembravano due Confindustrie diverse, quelle che ieri si sono avvicendate sul palco all'assemblea degli industriali di Vicenza. Da una parte quella moderata, rappresentata dal presidente nazionale Carlo Bonomi: «Non è il momento di scioperi, né spallate, ma di confronti seri perché c'è in ballo il futuro dell'Italia». Dall'altra, il presidente di Vicenza Luciano Vescovi che, forse anche perché prossimo al termine del mandato, ha lasciato da parte la diplomazia e tradotto in sintesi il pensiero della gran parte del migliaio di imprenditori presenti: «La classe dirigente nazionale fa pena, troppi ministri sono scarsissimi, non hanno competenza né esperienze ma pretendono di insegnare agli altri cose che loro non sanno».

In realtà, sono due facce della stessa medaglia di un mondo imprenditoriale che non si sente in sintonia con il governo. Al punto che in platea l'unico rappresentante della maggioranza a Roma era l'ex sindaco di Vicenza e attuale sottosegretario agli Interni, Achille Variati.

Il cambio di toni indicato nelle ultime settimane da Bonomi non sembra quindi aver fatto presa, almeno in questa parte del Veneto. Toni che da accesi si erano via via fatti più aperti al dialogo e al confronto, soprattutto dopo le aperture di alcuni ministri - Patuanelli in primis - che invece in un recente passato si erano distinti per una posizione di scontro frontale con il mondo delle imprese. Per provare ad allontanare i tempi dei prenditori (definizione di Luigi Di Maio), accusati di arricchirsi alle spalle del paese e dei lavoratori.

«Di fronte a Vescovi io posso dare lezioni di diplomazia - ha scherzato Bonomi, cercando di raffreddare gli animi . Noi dobbiamo capire dove si vuole portare il Paese nei prossimi 20-30 anni. Serve necessariamente un programma di lungo periodo».

Per farlo, gli industriali vicentini hanno perfino invitato a un confronto il segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini: «In questo momento c'è una situazione sociale che rischia di esplodere. Il punto cruciale - ha spiegato il segretario Cgil - è quello di superare la precarietà che secondo me è il male della nostra stagione. Chi per vivere ha bisogno di lavorare non deve essere messo in competizione con altre persone. Quindi bisogna costruire un nuovo modello sociale emettendo al centro la persone».

Ma la diffidenza (eufemismo) nei confronti del governo rimane e Bonomi pur con toni pacati lo ha rimarcato: «Sono ricorrenti e forti attorno a noi i rigurgiti del pregiudizio ideologico contro le imprese, i loro valori e la loro costante necessità di realizzare utili non per gli imprenditori, ma per continuare ad investire». Con un riferimento esplicito al Nordest: «Gli imprenditori di queste aree - ha aggiunto, riferendosi alle aziende venete - sono attori essenziali non solo della crescita economica ma anche della tenuta e della coesione sociale. Si tratta di una consapevolezza che vorremmo fosse più diffusa nella politica e nella società italiana e che invece storicamente stenta ancora ad affermarsi».

Toni più morbidi da Bonomi, quindi, ma sui contenuti la distanza con il governo è ancora lontata: «Il nostro compito non è dare i voti ai governi, a quello pensano gli elettori. La nostra missione è preservare la forza e la centralità che l'impresa e la manifattura devono avere nello sviluppo economico. Questa forza e questa centralità vengono disconosciute, come avviene minando da 25 anni crescita e produttività complessive del Paese. Allora quando è il caso bisogna essere pronti ad alzare la voce e dire la verità. Ma quando Confindustria parla chiaro e forte, subito danno una lettura e una interpretazione come se si volesse fare politica, dare spallate e preparare governi futuri. Lasciamoli parlare, sono tutte sciocchezze; l'unico punto è che noi amiamo l'Italia. E se si disconosce la forza dell'industria italiana, l'Italia va a picco. E per impedire che questo accada noi lavoriamo ogni giorno nel rispetto delle istituzioni e della politica».

Rispetto che non impedisce, ad esempio, di domandarsi «come è stato possibile accantonare Industria 4.0, che era lo strumento che aveva accelerato a doppia cifra percentuale la ripresa degli investimenti dell'industria italiana. Noi imprenditori non ci fermeremo, penso con amarezza alle decisioni che hanno seminato in profondità la storia italiana anche recente. Tutto ciò rappresenta solo il pregiudizio e la totale incomprensione del ruolo dell'industria e della manifattura, che sono state elemento trainante per la ripresina italiana del 2015 e 2017, mentre gli investimenti pubblici scendevano e la domanda interna stagnava».

