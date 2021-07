Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ASSEMBLEAROMA Via libera all'aumento di capitale di Ita da 700 milioni. L'assemblea della newco ha dato l'atteso disco verde, consentendo così di avere le munizioni finanziare per acquisire il ramo aviation da Alitalia e partecipare alla gara per il brand tricolore. Soldi immediatamente disponibili perché stanziati da tempo dal Tesoro che di fatto segnano una svolta per il vettore aereo dopo l'ok al piano industriale dell'ad Fabio...