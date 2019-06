CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'asimmetria tra la politica e il tessuto socio-economico del Paese è ogni giorno più evidente. Uno iato che emerge non solo dal tasso di adesione inferiore alle aspettative ai provvedimenti bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, ma anche da come si profila l'approccio al tema della flat tax, dove si rischia di perseverare nel medesimo errore di distorsione della realtà. Che in Italia le tasse siano alte non c'è dubbio, ma non lo sono per tutti allo stesso modo e, vista la coperta corta della finanza pubblica, bisognerebbe...