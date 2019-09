CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOROMA Il cruccio di Mario Draghi oggi e di Christine Lagarde domani sarà più o meno lo stesso: gli effetti collaterali di una politica obbligata di tassi sottozero, peraltro non più efficace come prima. Ecco perché già da oggi la Bce dovrà correre ai ripari tirando fuori dal cilindro, insieme a un nuovo taglio sottozero dei tassi sui depositi, il cosiddetto tiering alla giapponese, un sistema di tassi a scaglioni applicati alle riserve in eccesso depositate dalle banche presso l'Eurotower (che costa alle banche Ue circa 7...