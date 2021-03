Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'Antitrust nel suo parere al governo per la legge sulla concorrenza ha chiesto di rivedere i limiti alle emissioni elettromagnetiche per le reti mobili di telecomunicazione. Gli attuali limiti italiani di 6 Volt metro, ha spiegato l'Antitrust, «appaiono essere estremamente ridotti rispetto a quelli raccomandati in sede europea». Un appoggio alle richieste dell'Antitrust è arrivato dal ceo di Wind Tre Jeffrey Hedberg. «L'auspicio - ha...