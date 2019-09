L'ANNIVERSARIO VENEZIA (m.cr.) Simec taglia il traguardo del mezzo secolo di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOVENEZIA (m.cr.) Simec taglia il traguardo del mezzo secolo di attività e punta sul futuro con nuovi brevetti esclusivi. «L'anno scorso il fatturato si è chiuso intorno ai 35 milioni, in crescita del 15% sul 2017 - spiega Mirko Stangherlin, 45 anni, laurea in economia e amministratore delegato della società di Castello di Godego (Treviso, 160 addetti) che produce macchine per la lavorazione della pietra naturale e della ceramica fondata nel 1969 dal padre Ampelio - il 90% della nostra attività è ancora ancorata all'estero,...