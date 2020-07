BOTTA E RISPOSTA

ROMA «Quello su Aspi è un dossier che non siamo ancora riusciti a sbloccare, abbiamo avviato un procedimento, il governo ha definito la sua posizione, adesso Aspi ci deve far sapere se l'accetta o no. Altrimenti siamo in procedura di revoca». Per la dodicesima volta da gennaio (esattamente 12), ieri il premier Giuseppe Conte ha lanciato il suo ultimatum. E siccome sia da Autostrade o sia da Atlantia si è ribadito che alcuna proposta da parte del governo è mai giunta, è sempre più netta la sensazione che il premier, come i ministri interessati, stiano temporeggiando in attesa della sentenza della Consulta - che dovrebbe essere resa nota tra domani e venerdì - sulla legittimità dei lavori affidati a gruppi diversi da Aspi, contravvenendo a ciò che prevede la convenzione, per la ricostruzione del Ponte di Genova. Il giudizio della Corte sarà infatti dirimente sulla questione della revoca della concessione.

Intanto ieri anche l'Anac è scesa in campo sulla vecchia gestione di Autostrade. «Nella vicenda del ponte di Genova il tasso di manutenzione probabilmente era superiore al 2,2%, ma comunque era stato in più occasioni rinviato nel tempo e comunque il dato complessivo era insufficiente a dare garanzie di sicurezza». Così il presidente Francesco Merloni davanti ai membri della Commissione Lavori Pubblici del Senato.

LA CONTESTAZIONE

Per la verità, ha aggiunto, «il dato del 2,2% è stato contestato da alcuni concessionari, dicendo che non teneva conto ad esempio che in alcuni casi alcune manutenzioni in opere previste erano state rinviate per problemi amministrativi e quindi che quel dato era falsato. Ma noi - ha detto - abbiamo replicato che anche se non fosse esattamente il 2,2% si tratterebbe comunque di un dato estremamente basso». Inoltre l'Authority «ha avuto una interlocuzione faticosa con Aspi per quanto riguarda le informazioni che chiedevamo. Noi non siamo abituati ad avere questo tipo di resistenze» sul tema trasparenza.

«Le affermazioni rilasciate dal presidente dell'Anac sono basate su valutazioni superficiali e su dati e fatti totalmente errati, come più volte Aspi ha avuto modo di sottolineare». Così in una nota la replica di Aspi. «Per quanto riguarda l'accusa di mancata trasparenza e scarsa collaborazione - prosegue la nota - è sufficiente ricordare che la richiesta di informazioni di Anac ad Aspi sulle spese di manutenzione risale al 21 agosto 2018. Aspi rispose in modo tempestivo con un dossier articolato il 5 settembre 2018, senza ricevere alcuna ulteriore richiesta di chiarimento». Secondo Autostrade, inoltre, «anche le percentuali e i dati di Anac sulla spesa di manutenzione di Aspi non corrispondono a realtà. «La società - prosegue la nota - ha già chiarito in passato che Anac, nel formulare i suoi report, mette impropriamente in relazione le spese di manutenzione con le spese complessive per investimenti, giungendo a conclusioni errate».

L. Ram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA