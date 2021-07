Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLEANZAVENEZIA Fusione tra la vicentina Progold e Bluclad per creano una piattaforma integrata al servizio del mercato dell'alta gioielleria.Bluclad, società fiorentina del settore dei prodotti per galvanica per il mercato della moda e del lusso e Progold, attiva nel settore delle leghe per il settore dell'alta gioielleria, hanno siglato un accordo di fusione della propria attività che porterà a creare una piattaforma integrata al...