L'ALLEANZA VENEZIA Confindustria, via libera all'unanimità alla trattativa

L'ALLEANZAVENEZIA Confindustria, via libera all'unanimità alla trattativa tra Venezia-Rovigo e Assindustria Venetocentro. Obiettivo: varare entro un paio di anni un'associazione da circa 5mila soci che potrebbe diventare la seconda d'Italia dopo Assolombarda. Che potrebbe aprire le porte anche a Belluno-Dolomiti, ma solo in seconda battuta.La proposta lanciata in una lettera e con qualche incontro riservato da Massimo Finco e Maria Cristina Piovesana, leader dell'associazione di Padova e Treviso - «Le aggregazioni rafforzano gli...