L'ALLEANZATRIESTE Facendo seguito all'annuncio del 14 giugno 2019, in occasione della definizione dei termini operativi per la costituzione di una joint venture paritaria (50/50) tra Fincantieri e Naval Group, le due società hanno annunciato il nome della nuova società: Naviris, che «evoca una robusta partnership a garanzia di un know-how di qualità superiore, proiettata verso uno scenario internazionale», come riporta una nota di Fincantieri. La nuova società sarà attiva nel settore militare. L'alleanza viene definita come «una grande...