L'ALLARME

VENEZIA L'annuncio pubblicitario più clamoroso è già sul tavolo dell'associazione di categoria: olio extravergine di oliva scontato del 30% e venduto al supermercato a 2,73 euro alla bottiglia. «Coldiretti è pronta a presentare le prime denunce contro pratiche sleali per tutelare il lavoro e la dignità delle imprese agricole di fronte ad una nuova forma di caporalato nei confronti degli agricoltori», è l'annuncio del presidente nazionale Ettore Prandini. Un allarme che l'organizzazione condivide in Veneto, dichiarandosi dalla sede regionale di Mestre in procinto di segnalare al ministero anche altre operazioni sottocosto ritenute inaccettabili nella filiera agroalimentare.

LO STRUMENTO

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 15 dicembre è entrato in vigore il decreto legislativo che attua la direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali. Di conseguenza da mercoledì è operativo lo strumento che mira a bloccare le speculazioni sul cibo, con il risultato di pagare i produttori in maniera considerata inadeguata, oltretutto in un momento in cui sono costretti ad affrontare pesanti aumenti dei costi. Sul sito istituzionale del ministero delle Politiche agricole è stata così attivata la pagina Pratiche sleali, contenente le istruzioni per la segnalazioni di abusi e scorrettezze anche nella commercializzazione dei prodotti agricoli.

I CASI

In queste ore Coldiretti Veneto sta mettendo in fila i vari casi. Per esempio il latte, proposto sugli scaffali della grande distribuzione a 1 euro al litro, «ma pagato all'allevatore 38 centesimi». Oppure il radicchio di Chioggia, in promozione all'interno delle catene, ma acquistato dai coltivatori «sotto i 40 cent al chilo». Eppure il prezzo alla stalla dei vitelloni è cresciuto in media di 40 centesimi al chilo per i maschi e di 25-35 per le femmine. «Però questi aumenti spiega l'associazione di categoria sono stati letteralmente mangiati dai maggiori costi delle materie prime. La soia da 33 euro il quintale ha raggiunto picchi di 60, assestandosi ora sui 55-56. Il mais da 17 euro è passato a 28, il girasole da 17 a 27. Anche la colza è aumentata del 60%, addirittura la paglia da 6-7 euro è passata a 12». Ribadisce il presidente Prandini: «Il balzo dei beni energetici e delle materie prime si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole, strozzate da aumenti dei costi non compensati da prezzi di vendita adeguati, per il moltiplicarsi di offerte sottocosto e promozioni di Natale alle spalle di allevatori ed agricoltori».

GLI ACCORDI

L'appello di Coldiretti, rilanciato dal Veneto, è a tutti gli attori in scena: «Serve responsabilità da parte dell'intera filiera alimentare con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione, per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare aziende agricole e stalle. Per ogni euro speso dai consumatori per l'acquisto di alimenti, meno di 15 centesimi in Italia vanno a remunerare il prodotto agricolo».

LA SPESA

La riflessione arriva in un momento in cui Confartigianato Veneto stima in quasi 2 miliardi di euro la spesa prevista per l'acquisto di prodotti e servizi tipici del periodo natalizio. Dagli affari sono interessate quasi 31.800 realtà artigiane e 1.183 milioni serviranno proprio per acquistare alimentari e bevande. «L'invito dice il presidente Roberto Boschetto è di scegliere un regalo artigiano nelle nostre botteghe, acquistando il meglio del made in Veneto e contribuendo a valorizzare tutte quelle piccole produzioni che muovono l'economia della regione».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA