L'ALLARME ROMA L'Italia ha finora utilizzato «cifre irrilevanti» per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEROMA L'Italia ha finora utilizzato «cifre irrilevanti» per quanto riguarda la programmazione 2014-2020 dei fondi Ue. Lo mette in rilievo la Corte dei conti nella Relazione annuale al Parlamento su «I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari». «La Sezione - si legge nella relazione - deve evidenziare il dato assolutamente carente per quanto riguarda le percentuali di attuazione finanziaria, pur essendo trascorsi oltre tre anni dal suo inizio. Su molti Programmi non sono ancora stati...