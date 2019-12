«L'agroalimentare italiano rischia con i nuovi dazi Usa»

L'INTERVISTA

ROMA «Nel 2020 un viaggio in meno in Cina e uno in più in Usa. Fuori dall'Europa, l'americano è il nostro mercato più importante. Non domani, non in prospettiva: è già strategico adesso. La situazione è estremamente preoccupante perché l'amministrazione Trump sta valutando altri nuovi dazi sulle produzioni europee. Stavolta è a rischio anche il miliardo e mezzo di euro di vino italiano esportato in Usa. D'accordo, è una partita che deve giocare l'intera Unione Europea, ma non possiamo aspettare passivamente. La Francia, da settimane, sta trattando in autonomia. Allora andiamo anche noi a Washington, sfruttiamo le nostre buone relazioni, facciamo capire che con la vicenda degli aerei non c'entriamo nulla».

Luigi Scordamaglia, ad di Inalca (2 miliardi di euro di fatturato nel settore della carne), è reduce dalla riunione al ministero degli Esteri della cabina di regia sull'internazionalizzazione. Per la prima volta al tavolo (co-presieduto venerdì sera dai ministri Di Maio e Patuanelli) c'erano anche i rappresentanti del settore agroalimentare. Tra cui Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, la Fondazione che riunisce grandi marchi agricoli, industriali e della distribuzioni.

Anche il 2019 è andato bene sul fronte esportazioni.

«I dati sono positivi. L'Italia dell'agroalimentare già nel 2018 aveva esportato per 42 mld di euro, con una tendenza del settore a crescere nell'export più elevata di quasi tre volte rispetto al generale della manifattura: il tendenziale dei primi sei mesi del 2019 rivela un +7%, rispetto al +2,5% del manifatturiero complessivo. Peccato che a causa della logistica inadeguata l'ortofrutta italiana è al palo mentre quella spagnola ha raddoppiato l'export. In Italia sono programmate opere per 74 miliardi: per 8 miliardi mancano i fondi, per 66 ci sono ma sono bloccati a causa della burocrazia».

Eppure, abbiamo proprio nel settore alimentare aziende leader mondiali.

«È vero, ma il 90% dell'export è merito di appena il 15% delle aziende. La stragrande maggioranza resta indietro, il gap tra grandi e piccoli aumenta. I big riescono a mitigare la zavorra competitità che comincia un metro fuori dal cancello della propria azienda. Le piccole aziende vengono invece massacrate».

Intanto non si può fare nulla?

«Tutt'altro, possono esserci interventi a costi contenuti, sull'intermodalità per esempio. Importantissimo perché influisce in particolare nei trasporti all'interno dell'Europa, che vale il 60% dell'export agroalimentare italiano. Serve un coordinamento, un piano regolatore tra trasporto marittimo e ferroviario: va resa più sinergica l'intermodalità ferroviario-marittima».

Carlo Ottaviano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA