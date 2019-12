L'AGGREGAZIONE

PORDENONE Fusione approvata, nasce Confindustria Alto Adriatico. Il patto tra Pordenone e la Venezia-Giulia (Trieste-Gorizia) ha mandato al vertice della nuova associazione il pordenonese Michelangelo Agrusti. Le assemblee delle due territoriali hanno deciso anche la governance. Ad affiancare Agrusti alla guida della nuova confindustria (quasi 1.300 imprese, circa 900 quelle pordenonesi) il vicepresidente vicario Pierluigi Zamò, goriziano patron della Ilcam.

UDINE ISOLATA

Nel board altri due vicepresidenti: il pordenonese Paolo Candotti, già direttore di Unindustria Pordenone e - da poche settimane - anche vicepresidente dell'associazione. L'altro vicepresidente, espresso da Trieste, è Andrea Bochicchio, amministratore delegato della triestina Wartsila. Presidente e vicepresidenti resteranno in carica 4 anni. Per la guida gli industriali hanno scelto la continuità: Michelangelo Agrusti. Il vero artefice del patto storico Pordenone-Trieste che, di fatto, isola Udine. Alla guida di Pordenone dal 2011, Agrusti proprio quest'anno avrebbe traguardato il suo secondo mandato al vertice. Ora resterà in sella per altri 4 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA