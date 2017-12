L'Agenzia delle entrate sospende 305mila cartelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Natale più tranquillo per i contribuenti italiani, con il fisco che sospende per tutta la durata delle feste l'invio delle cartelle di pagamento.Un'operazione che vedrà congelate circa 305mila cartelle delle 320 mila previste in questo periodo. Per quei circa 15 mila atti considerati inderogabili, comunque spiega l'Agenzia delle Entrate-Riscossione verrà utilizzata nella maggior parte dei casi la notifica via pec.La decisione, spiegano all'Agenzia, su indicazione del presidente Ernesto Maria Ruffini, per «non creare inutili disagi...