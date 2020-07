LA DECISIONE

ROMA L'Autorità Garante per le Comunicazioni lo ribadisce: in mancanza dell'autorizzazione degli editori, non è possibile utilizzare nelle rassegne - diffuse attraverso il web, i social e le mail - gli articoli giornalistici che rechino in calce l'indicazione «riproduzione riservata» e che, quindi, sono di proprietà della società editrice e protetti dal diritto d'autore. L'Agcom ha infatti ordinando alla società Eco della Stampa di rimuovere dai propri canali i prodotti degli editori Class Editori, Il Tempo, Italia Oggi, Editoriale Libero, La Prealpina, Corriere dello Sport e Avvenire. Non si tratta della prima volta che l'Authority si schiera in difesa del lavoro di giornalisti ed editori: un'altra analoga delibera si riferiva agli articoli del Sole 24 Ore.

LE RASSEGNE

Per capire la portata del fenomeno, e i danni provocati alle case editrici italiane, Eco della Stampa è il principale operatore di media monitoring in Italia, con un fatturato complessivo di poco inferiore a 18 milioni e vanta come clienti alcune tra le più importanti aziende ed istituzioni del Paese. Insieme alla romana Data Stampa controlla il 70% del mercato. E a breve ci dovranno essere altre pronunce, visto che i contenziosi in piedi sono parecchi. Sono infatti molte le testate, come quelle dei gruppi Gedi, Caltagirone Editore, Poligrafici Editoriali, Mondadori e Giornale di Sicilia, che si sono rivolte al giudice civile. E sul caso è in corso anche un'inchiesta della Procura di Roma.

Michela Allegri

