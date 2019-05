L'aeroporto di Trieste dimezza gli utili ma confida in nuove rotte da Ryanair

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFRASTRUTTURETRIESTE Trieste Airport chiude il 2018 con un utile netto di 1,4 milioni di euro, in calo rispetto ai 2,9 milioni del 2017: pesa per 1,3 milioni la svalutazione dei crediti Alitalia che in caso di rimborso verrà contabilizzato come sopravvenienza attiva.Stabile invece il numero di passeggeri, 772 mila come nel 2017, nonostante la decisione della Ryanair di cancellare i sette collegamenti settimanali con Ciampino (Roma) e Trapani, che valgono 130 mila passeggeri all'anno ma il direttore dello scalo, Marco Consalvo, ha riferito...