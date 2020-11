RISIKO

MILANO Apertura tattica di Giuseppe Castagna a Carlo Cimbri per un'eventuale fusione Bper-Banco Bpm. «Ripeto, siamo interessati a esplorare operazioni di consolidamento con forte valenza industriale per i soci, accogliamo con piacere le parole di Cimbri», ha detto ieri Castagna rispondendo all'ad di Unipol che aveva messo l'imprimatur a un colloquio informale che ci sarebbe stato nei giorni scorsi fra Alessandro Vandelli e l'ad di Banco Bpm. Primo socio della ex popolare emiliana (19,8%), l'ad di Unipol aveva definito «affascinante» il terzo polo sull'asse Milano-Modena, «a condizione di creare valore per tutti gli azionisti», che tradotto significa purché il gruppo bolognese diventi partner assicurativo della banca fusa. Ma nel ribadire la disponibilità a valutare eventuali fusioni, non è detto che adesso in Piazza Meda si voglia accelerare con Bper. Prima dell'estate Castagna e Cimbri avrebbero avuto un paio di conversazioni senza seguito. E comunque il Covid crea incertezze che non danno visibilità sugli obiettivi a breve-medio termine, a causa delle variabili macroeconomiche su tutti i fronti. Anche per questo motivo, ma non solo, Castagna avrebbe comunicato a Philippe Brassac, ceo del Credit Agricole, che per il momento vanno sospesi i contatti, mediante scambi di numeri, tra Lazard e Rothschild, dai quali emergeva che in un possibile merger italo-francese, il gruppo parigino avrebbe avuto il 45% circa di Agricole Banco e, secondo le regole transalpine, la capogruppo avrebbe consolidato la partecipazione. L'ipotesi prevedeva la guida della nuova banca a Castagna, che però sarebbe rimasto in minoranza in una governance dominata da Parigi che avrebbe subito provocato l'intervento del Copasir con tutti i veti che ne sarebbero scaturiti. Lo stesso Castagna ne ha tratto correttamente le conseguenze anche per tener conto dell'orientamento del suo consiglio, frenando ulteriori opzioni: vorrà aggiornare il piano industriale presentato a marzo scorso, non appena l'arrivo dei vaccini darà più stabilità al futuro.

TROPPE VARIABILI

Ieri la Borsa ha accolto positivamente l'invito rivolto da Cimbri a Bper-Banco, portando su i due titoli perché il mercato ha intravisto una mossa verso il consolidamento auspicato dalle Autorità di vigilanza, dai tassi bassi, dalla crescita degli Npl a seguito della crisi, da prospettive che impongono di mettersi insieme per tagliare i costi in funzione di ricavi meno ricchi e perché il sistema bancario deve affrontare spese ingenti per digitalizzarsi. In più in Italia c'è necessità di creare un competitor con una quota di mercato di circa il 20% che accorci le distanze con Intesa-Ubi. Ma queste, che sono le condizioni favorevoli per le fusioni, rappresentano anche ostacoli che non permettono nei prossimi mesi di pianificare un matrimonio. Poi c'è da aggiungere che Bper è alle prese con la digestione dei 620 punti vendita di Intesa Sanpaolo che l'Antitrust ha imposto di assorbire entro febbraio, ma quasi certamente ci sarà bisogno di una terza deroga.

A proposito di filiali, dalle prime preliminare analisi viene fuori che la soluzione Bper-Banco rimetterebbe in discussione almeno 250-300 sportelli in Lombardia (Bergamo-Brescia) perché in sovrapposizione. E c'è il versante assicurativo. Banco Bpm vanta alleanze con Cattolica - battezzata Vera - e Covea (Bipiemme Vita dove il partner francese ha l'81%). La prima scadrà fra due anni, la seconda ad agosto 2021. E ci sono penali da pagare in caso di recesso. Infine, ma non ultimo, ad aprile scadrà l'intero cda di Bper, compreso l'ad Vandelli, e con il rinnovo Unipol potrà presentare la lista per far pesare il suo ruolo forte.

Rosario Dimito

