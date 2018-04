CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'acquisto della prima casa tramite mutuo beneficia del 19% di detrazione sull'importo versato a titolo di interesse passivo. Il contraente del muto può richiederla anche se l'immobile è destinato al coniuge o un partente entro il terzo grado. La somma massima ammonta a 4mila euro, da suddividere a metà tra ognuno i due coniugi in caso di mutuo cointestato. Confermata la detrazione del 50% sulle spese per la ristrutturazione dell'abitazione, fino ad un importo complessivo di 96mila euro. Lo sgravio vale per interventi di manutenzione...