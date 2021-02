MODA

VENEZIA Il gruppo francese Kering di Francois Henry-Pinault ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati a 13.100,2 milioni di euro (- 17,5%), margine operativo ricorrente del 23,9%, utile netto di competenza del gruppo a 2.150,4 milioni (- 6,9%). Il dividendo ordinario proposto dal cda all'assemblea dei soci è stabile a 8 euro per azione. Il titolo ha chiuso la giornata in perdita del 7,5%.

Tra i marchi di punta di Pinault, Gucci è quello che ha subito di più lo stop dovuto alla pandemia, meno Saint Laurent. Il migliore è stato Bottega Veneta, che ha registrato un fatturato totale di 1.210,3 milioni (+ 3,7% e del + 4,8% a base comparabile). Il giro d'affari dell'intero gruppo nell'ultimo trimestre dell'anno scorso è stato di 4 miliardi, in calo dell'8,2% e del 5% su base comparabile, contrariamente alle previsioni su vendite in crescita intorno all'1%.

Gucci ha chiuso il 2020 con un fatturato di 7.440,6 milioni di euro (- 22,7% e - 21,5% su base comparabile). Le vendite Gucci sono diminuite del 10,3% nel trimestre su base comparabile, mentre gli analisti si aspettavano un calo del 4%. Bene l'online (+ 70%).

A PICCO IN BORSA

Yves Saint Laurent ha registrato un fatturato di 1.744,4 milioni (- 14,9%). Dopo una forte contrazione nel primo semestre, i ricavi della sono tornati a crescere nel secondo semestre (+ 2,1% su base comparabile). Le vendite online sono aumentate di quasi l'80%. Bottega Veneta ha segnato un fatturato di 1.210,3 milioni (+ 3,7% e del + 4,8% a base comparabile). Dopo una performance mista nel primo semestre, le vendite nel secondo semestre sono state forti (+ 18% su base comparabile), sostenute dal robusto slancio delle vendite anche nella regione Asia-Pacifico come dall'e-commerce. Registrato un utile operativo ricorrente di 172,0 milioni (+ 14,2%) nel secondo semestre.

Le vendite 2020 di Kering Eyewear, la controllata nel settore degli occhiali con base a Padova diretta da Roberto Vedovotto che gestisce i marchi del gruppo, si attestano a 487,1 milioni di euro, a 17,6%.

«In un anno particolare come il 2020 - ha dichiarato François-Henri Pinault, presidente e Ad del gruppo del lusso -, Kering ha dimostrato grande resilienza e notevole agilità. Le vendite hanno evidenziato un'incoraggiante ripresa nella seconda metà dell'anno. Stiamo emergendo da questa crisi più forti e ben posizionati per meglio sfruttare la ripresa. E stiamo studiando attentamente ipotesi di acquisizioni», parlando invece di una semplice licenza in essere con Richemont per gli occhiali. Il gruppo è concentrato soprattutto sulla crescita organica, «a cominciare da Gucci» ha poi sottolineato Pinault, parlando di un inizio 2021 molto incoraggiante, che per il marchio italiano sarà anche il centenario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA