JuliaSoft si espande tra Usa e Germania

L'ANNUNCIOVENEZIA JuliaSoft, società veronese del gruppo Corvallis specializzata in cyber-security, ha stretto una partnership di distribuzione con il gruppo americano GrammaTech Inc., leader mondiale nel settore dell'analisi statica del software embedded, aprendo una nuova sede a Monaco in Germania.Le due operazioni rientrano nel piano industriale di crescita avviato dalla società, con una presenza stabile nei mercati tedesco e statunitense, tra i più avanzati a livello mondiale sul fronte cyber-security. Mentre la spesa italiana in...