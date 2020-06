LA RELAZIONE

ROMA La pandemia e la riduzione forzata della circolazione hanno dimezzato gli incidenti stradali. Le compagnie assicurative hanno risparmiato in media fra i 36 e i 41 euro per polizza. Ma i ristori ai clienti riconosciuti da alcune compagnie non bastano. «Se i dati confermeranno la riduzione dei sinistri e, quindi, dei costi per le imprese, ci attendiamo che le misure di ristoro agli assicurati siano estese». Del resto, ha detto il presidente dell'Ivass, l'Autorità del comparto assicurativo, Daniele Franco nelle tradizionali considerazioni annuali illustrate solo virtualmente dopo un breve briefing con la stampa, «durante questi mesi, molti cittadini si sono rivolti al nostro numero verde per manifestare difficoltà ed esigenze collegate con l'emergenza».

Certo, l'Ivass controllerà l'operato delle compagnie, ma anche sul settore potrebbero farsi sentire nei prossimi mesi i contraccolpi della recessione e economica scatenata dal virus, nonostante la solidità del sistema che a fine 2019 mostrava numeri invidiabili. Rimane ora più che mai, ha sottolineato Franco, l'importanza per le compagnie assicurative di dotarsi di «un assetto azionario forte e trasparente, con un'orizzonte di medio-lungo periodo, consapevole dell'esigenza di dotare le compagnie di solidi processi di governo e controllo, di consiglieri e manager dotati di adeguate professionalità, attenti all'innovazione e alla sostenibilità degli indirizzi strategici e operativi». Negli ultimi anni, ammette Franco, «le compagnie hanno avviato un importante processo di rafforzamento degli assetti di governo, ma restano ancora lacune nei processi di governo dei rischi» aggiunge.

I rischi per il settore sono dietro l'angolo. Il comparto si troverà nei prossimi mesi ad avere a che fare, ad esempio, con meno sottoscrizione di polizze da parte delle aziende colpite dalla crisi, meno flotte aziendali, meno auto a noleggio per i turisti. Un primo segnale è già arrivato a fine marzo con la posizione di solvibilità delle compagnie in media inferiore di 25 punti percentuali rispetto a fine dicembre (dal 235 al 210 per cento) anche se nelle ultime settimane il calo dello spread e la calma sui mercati ha migliorato gli indici. Più in generale, l'incertezza rimane alta ed è difficile fare previsioni precise. Meglio mantenere la guardia alta così come visto in questi mesi, per il segretario generale Stefano De Polis. Nelle ultime settimane, ogni volta che il coefficiente di solvibilità sceso sotto quota 13 % (come nel caso Cattolica) sono partite le lettere per chiedere immediati rafforzamenti mentre a tutti è stato richiesto di sospendere i dividendi, congelando così cedole per 4,4 miliardi di euro. Si vedrà nei prossimi mesi.

Qualche lezione va però appresa dalla crisi, sottolinea ancora Franco. E il comparto assicurativo ha una dote importante di cui disporre per accelerare la ripresa. Si tratta della massa di investimenti (quasi 1.000 miliardi di euro in Italia sugli 11.000 miliardi Ue) che la Ue, con il Green deal può convogliare nella transizione graduale verso un'economia più sostenibile. Non solo. La pandemia ha portato all'attenzione anche tutti «i rischi della sottoassicurazione» e «vanno esplorate nuove forme di cooperazione pubblico-privato per la protezione contro i rischi catastrofali, come le pandemie, dei rischi cibernetici e «anche nel settore della sanità integrativa». Nel frattempo le azioni avviate negli scorsi anni sulle Rc Auto iniziano a dare frutti. Nel 2019 i prezzi sono scesi del 2,7%. Negli ultimi 6 anni la flessione è di circa il 22% e, nel confronto internazionale, il divario è passato da oltre 200 a 90 euro. Per le auto il premio medio delle polizze Rc nel 2019 ammonta a 404 euro (-2% sul 2018).

Roberta Amoruso

