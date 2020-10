RAPPORTO UNEM

ROMA L'Unione Petrolifera cambia volto, cambia nome e fa anche i conti con l'effetto Covid. Che insieme al calo dei consumi previsti in calo del 15% nell'anno, porta con sè un taglio da 6 miliardi per le casse dello Stato. Diventa dunque Unem - Unione energie per la mobilità - la nuova associazione che trae origine dall'allargamento del perimetro associativo anche ai soci green. Ad annunciare il cambio di passo in vista della transizione energetica è stato ieri il presidente di Up, Claudio Spinaci in occasione dell'Assemblea annuale. Un'occasione per fare un primo bilancio sugli effetti della pandemia. A partire dai consumi, visto per il 2020 ci si attende un calo complessivo di circa 9 Mton, pari a meno 15% (di cui 3,4 Mton dal gasolio motori, 1,2 dalla benzina e 3 dal carboturbo). Il carboturbo ha subito la contrazione maggiore derivante dalla diffusione della pandemia, non solo per le restrizioni nazionali, ma anche e soprattutto quelle internazionali, che hanno praticamente azzerato il flusso turistico, che rappresenta circa il 70% dei consumi di jet fuel.

Di qui il crollo di gettito delle accise sui carburanti che si stima sarà nell'anno inferiore di 4 miliardi rispetto al 2019. Un conto a cui si aggiungono almeno altri 2 miliardi Iva per la sola parte Iva sulle accise. Nello stesso tempo, la fattura energetica dell'Italia potrebbe quasi dimezzarsi, fino ai minimi storici, considerata la riduzione prevista di 9,7 miliardi rispetto allo scorso anno e attestarsi a 12 miliardi.

R. Amo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA