L'OPERAZIONEVENEZIA Vino, continua la corsa al grande gruppo per servire al meglio mercati in espansioen come gli Stati Uniti. Dopo la campagna di acquisti del fondo Clessidra che ha comprato in rapida successione la casa vinicola veneziana Botter e quella emiliana Mondodelvino, ieri la mossa di Italian Wine Brands. Il gruppo quotato al mercato Aim di Piazza Affari ha acquisito per 150 milioni per cassa la veneta Enoitalia costituendo un...