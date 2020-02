L'EVENTO

ROMA Pubblico e privato insieme, per dare un futuro al Paese. O come ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: «Istituzioni, imprese e cittadini devono lavorare insieme. Il mio governo dovrà seguire questa strada, perché il nostro programma non può essere attuato senza il coinvolgimento di tutti gli attori che agiscono per la crescita dell'Italia. Nessuno vince da solo». Così Giuseppe Conte si è rivolto ieri ai dirigenti di ItaliaCamp nel corso del suo intervento per il decennale dell'Associazione che ha dato vita alla società omonima, ItaliaCamp srl, in cui siedono come azionisti Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Invitalia, Unipol e Rcs.

Il claim dell'evento, insieme per il Paese proposto dagli organizzatori di ItaliaCamp - è stato sposato dal premier e dagli amministratori delegati delle società azioniste di ItaliaCamp srl. Tra gli intervenuti Domenico Arcuri, ad di Invitalia, Matteo del Fante, ad di Poste Italiane, Carlo Cimbri, ad di Unipol, Gianfranco Battisti, ad di Ferrovie dello Stato. Sono intervenuti anche i past president di ItaliaCamp, Gianni Letta, Antonio Catricalà e Pier Luigi Celli. Durante l'evento, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stata lanciata una proposta per il Paese, il modello Italia Team: una chiamata pubblica rivolta ad aziende, istituzioni e cittadini con l'obiettivo di realizzare 7 Progetti individuati come prioritari per il Paese: ItaliaCamp Academy, Scuola dell'Umano, Alfabetizzazione Digitale, Hub di Connessione, Economia Carceraria, Officine Mezzogiorno, Italia d'impatto. Si può partecipare attraverso la call pubblica attivata sul sito italiacamp.com. Fabrizio Sammarco, ad di ItaliaCamp srl, ha concluso che «il modello degli Italia-team si pone l'obiettivo di generare nuovo valore per il Paese mettendo al centro del rapporto tra pubblico e privato le persone».

