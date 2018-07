Italia sommersa: i lavoratori in nero sono 3,3 milioni Nordest virtuoso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOVENEZIA (m.cr.) Sono 3,3 milioni i lavoratori in nero in Italia, 58.800 in Friuli-Venezia Giulia, 199.400 in Veneto: secondo la Cgia di Mestre è la Regione con la minore presenza percentuale di sommerso rispetto al totale degli occupati. Drammatica la situazione del Sud. La Calabria presenta 146mila lavoratori in nero e un'incidenza percentuale del valore aggiunto da lavoro irregolare sul Pil regionale pari al 9,9% (1,6 miliardi), quasi il doppio rispetto al dato medio nazionale (5,2%) e tre volte il Veneto, dove l'evasione calcolata...