Italia-Cina, l'interscambio vola verso quota 50 miliardi

L'EVENTOROMA Mai così tanta Italia a Pechino. Le esportazioni tricolori, per la prima volta, hanno superato i 20 miliardi di dollari nel 2017, con una crescita superiore al 22%. Si tratta di un record assoluto e cade, non a caso, in una fase molto propizia per gli imprenditori che progettano di investire nel più Paese più popoloso del mondo. Il nono rapporto annuale della Fondazione Italia Cina (Gli scenari e le prospettive per le imprese) presentato ieri al ministero degli Esteri nel corso di un dibattito moderato dal direttore del...