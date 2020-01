«Italia ancora fragile, 2020 difficile»

L'ANALISI

ROMA L'economia italiana resta fragile e quello appena iniziato sarà un altro anno difficile. «Impegnativo per il governo dei conti pubblici», lo definisce la Corte dei Conti nel rapporto di Programmazione dei controlli e delle analisi per l'anno 2020. «La situazione economica è caratterizzata dalle crescenti incertezze che pesano sul quadro macroeconomico internazionale, anche per l'acuirsi delle pressioni protezionistiche, che si traducono in un deciso rallentamento delle principali economie europee», è lo scenario tratteggiato dai magistrati contabili. «A riflesso di una negativa dinamica del commercio internazionale e di un sensibile rallentamento delle attività nell'area dell'euro, la crescita è rimasta debole», continua la Corte dei Conti. In questo quadro «le prospettive dell'economia italiana, già largamente al di sotto della media europea, ne risentono ulteriormente».

LE DIFFICOLTÀ

Nella relazione si evidenzia che «le difficoltà» riguardano in particolare «ampi comparti della domanda aggregata» e che «il rallentamento deriva, innanzitutto, dalle difficoltà dell'industria manifatturiera». Quindi si ricorda che i consumi delle famiglie «sono in decelerazione», nonostante il buon andamento del mercato del lavoro e il «benefico effetto che la bassa inflazione esercita sul reddito disponibile reale». Tutto questo, prosegue la Corte, «si riverbera in misura rilevante anche sugli equilibri della finanza pubblica. La condizione dei conti del nostro Paese, infatti, pur in un contesto di tassi di interesse assai più favorevole di quello prefigurato nel Def (Documento di economia e finanza) dello scorso aprile, appare fragile ed esposta a rischi, nel breve come nel medio termine».

I MARGINI

La magistratura contabile giudica «tendenzialmente espansivo» il disegno messo a punto dal governo nella manovra per rispondere allo scenario complesso in cui si trova il Paese. Anche se l'esecutivo continua a puntare molto per la correzione dei conti sulle clausole di salvaguardia. Nonostante i 23 miliardi di aumento dell'Iva disinnescati con la legge di Bilancio appena approvata, restano ancora attive clausole per oltre 20 miliardi da cancellare l'anno prossimo se non si vogliono far scattare aumenti di tasse e dopo «le scelte operate con la legge di bilancio per il 2019 assottigliano ancora i margini di manovra per nuovi interventi», nota la Corte. Resta poi il macigno del debito, che anche se previsto in progressivo calo resta lontano dal rispetto delle regole europee. «Il mancato conseguimento dei pur modesti obiettivi di crescita - insiste la Corte - potrebbe incidere sulla tenuta dei conti pubblici e compromettere il programma di riduzione del debito pubblico che continua a rappresentare un elemento cardine nella sostenibilità del sistema».

IL MONITORAGGIO

Un avvertimento anche sulla lotta all'evasione, da «monitorare attentamente» per capire se le misure ci contrasto messe in campo dal governo con la manovra consentiranno di recuperare i 3 miliardi di gettito previsti. «La Corte ha sempre giudicato inopportuno e non ispirato a principi di prudenza nella gestione del bilancio, specie in un paese caratterizzato da un elevato debito, l'utilizzo di tali entrate prima di averne verificato la realizzabilità effettiva», si legge nella relazione.

Un'attenzione particolare infine viene dedicata alla spesa sanitaria. Interventi come l'abolizione del superticket sono, dice la Corte, «passi importanti che dovranno però essere accompagnati da un complessivo riordino dei meccanismi di compartecipazione alla spesa, cui si dovrebbe muovere con il nuovo Patto della salute in corso di definizione».

Jacopo Orsini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA