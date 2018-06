Italgas, più investimenti e dividendi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Italgas alza il tiro e punta tutto sullo sviluppo della rete e sulla digitalizzazione per il nuovo piano industriale al 2024. Ma il gruppo non dimentica gli azionisti: crescono anche i dividendi. Dunque aumenta la dote degli investimenti che salgono a 4 miliardi, incluse le acquisizioni (il 30% rispetto al precedente piano). Lì dove la metà delle risorse saranno destinate al miglioramento della rete e circa 800 milioni per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Non solo. Ulteriori 1,6 miliardi saranno impegnati...