Italgas: «Nei prossimi anni focus sulla digitalizzazione della rete»

LA SVOLTAROMA Alle spalle c'è un anno «importante» e «positivo» per Italgas. Ma ora il focus è sulla digitalizzazione della rete per l'ad Paolo Gallo, intervenuto ieri nel corso dell'assemblea che ha approvato il bilancio 2017 e registrato l'arrotondamento delle quote di Lazard e di Romano Minozzi (rispettivamente dal 7,3% al 7,53% e dal 4,1% al 4,99%). Gallo ha ricordato gli obiettivi raggiunti: Italgas «ha aumentato gli investimenti, fatto acquisizioni e garantito un dividendo significativo» pari a 20,8 centesimi per azione (+4%)....