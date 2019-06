Italgas è pronta a investire 4,5 miliardi su rete e contatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIALONDRA Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, è netto: «Se si desse il via alle gare per la distribuzione del gas, ogni anno si sbloccherebbero 3 miliardi di euro di investimenti e si creerebbero tra i 70.000 e gli 80.000 posti di lavoro». Si scontano i gap dei Comuni che rallentano la presentazione dei bandi oppure fanno fatica a gestire gli Atem (ambiti territoriali minimi), le aggregazioni tra enti locali previste dalla liberalizzazione del 2000 proprio per razionalizzare il numero degli operatori, velocizzare...