L'INTERVISTA

ROMA Non vi sono tracce di Covid-19 nella prima trimestrale dell'anno di Italgas. Ma per l'amministratore delegato Paolo Gallo ora è necessario sbloccare il meccanismo di assegnazione delle gare per la distribuzione del gas negli ambiti territoriali minimi, in modo da consentire al settore di fornire la sua spinta all'economia: «Si sono concluse solo 3 gare su 177, sbloccarle significherebbe triplicare gli investimenti dell'industria del gas, che oggi arrivano a oltre un miliardo di euro l'anno». L'azienda ha registrato nel primo trimestre 327,1 milioni di euro di ricavi totali (+5,2%), un margine operativo lordo pari a 227,3 milioni (in crescita del 3,7%) e un utile netto a quota 74,9 milioni (-13,2%). L'utile operativo, a 122,9 milioni, è rimasto in linea con il precedente. Se da un lato l'emergenza sanitaria non ha incrinato i risultati dell'utility partecipata al 26% da Cassa depositi e prestiti, dall'altro ha pesato però la regolazione tariffaria in vigore dal primo gennaio, definita penalizzante dall'ad: «Nel primo trimestre abbiamo registrato 10 milioni di ricavi in meno, su base annua l'impatto sarà di circa 40 milioni».

Intanto però siete arrivati a dodici trimestri in crescita consecutivi. Come ci siete riusciti?

«Dopo la scissione da Snam ci siamo rifocalizzati sulla distribuzione, efficientando i processi produttivi e riducendo i costi operativi del 16% rispetto a un perimetro nel frattempo ampliato. Dal 2017 investiamo poi sulla trasformazione digitale. Aver puntato sul cloud pubblico in anticipo ci ha permesso di attraversare questa fase di emergenza senza particolari difficoltà. Prima del lockdown solo 200 dipendenti si collegavano abitualmente da remoto, oggi sono 10 volte di più».

Il Covid-19 non vi ha scalfito?

«Le videoconferenze sono aumentate del mille per cento a marzo e aprile, del 700 per cento le attività tramite chat. Il lavoro telematico ha preso piede senza problemi e le iniziative per limitare la mobilità del personale verso le sedi aziendali si sono rivelate efficaci. In queste settimane Italgas ha reagito con grande determinazione per assicurare al Paese la continuità del servizio. Abbiamo anche sostenuto finanziariamente sette ospedali impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus. I dipendenti del gruppo hanno donato l'equivalente di circa 7 mila ore di lavoro alla Protezione Civile e l'azienda ne ha raddoppiato l'importo».

Siete pronti per la fase due?

«Gli investimenti dedicati alla trasformazione digitale, allo sviluppo e al rinnovamento delle reti hanno raggiunto quota 206 milioni di euro in questo primo trimestre, risultando in crescita del 35%. Le nostre tecnologie ci permetteranno di riprendere le nostre attività quotidiane in assoluta sicurezza. Prima del lockdown avevamo posato oltre 300 chilometri di nuove reti, di cui 165 in Sardegna, dove abbiamo superato i 600 chilometri di reti native digitali: sull'isola siamo pronti ad alimentare con gas naturale le prime reti al servizio dei Comuni. Entro l'estate avvieremo le forniture. Con 500 milioni di euro d'investimenti previsti, su un totale di 4,5 miliardi al 2025, la Sardegna rimane uno dei pilastri dell'ultimo piano strategico. Italgas ha pianificato la realizzazione di circa 1.100 chilometri di condotte nei bacini in concessione sull'isola».

Che contributo può dare il settore del gas all'economia in questa fase così delicata?

«Il settore totalizza oltre 1 miliardo di euro di investimenti l'anno, ma potrebbero essere molti di più se si sbloccassero le gare Atem, che hanno una gestazione molto lunga. È stato stimato che con l'assegnazione delle gare il Paese beneficerebbe di 3,5 miliardi di euro di investimenti all'anno nei primi 7 anni delle concessioni. Di più. Si attiverebbe un flusso di investimenti nelle reti e nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente sempre più avanzate quantificabile in circa 30 miliardi di euro nell'arco dei 12 anni di durata complessiva delle concessioni».

Con quali benefici per il Paese?

«Gli investimenti del settore si tradurrebbero in nuove opere infrastrutturali e maggiore occupazione. Le uniche gare che si sono concluse (Torino 2, Valle d'Aosta e Belluno, tutte vinte da Italgas) metteranno a disposizione dei territori 435 milioni di euro complessivi. Investimenti che per loro natura genereranno lavoro in particolare per le piccole e medie imprese, le più esposte alla crisi».

Francesco Bisozzi

