MILANO Dopo 20 anni torna Italgas riprende la crescita straordinaria estera. Il gruppo leader nella distribuzione del gas, guidato da Paolo Gallo, ha concluso l'acquisizione del 100% della società greca di reti gas Depa Infrastructure, in portafoglio di Hellenic Republic Asset Development Fund ed Hellenic Petroleum per un corrispettivo (equity value) di 733 milioni di euro. L'accordo è stato siglato a valle dell'esito della gara per la privatizzazione della società - si legge in una nota - e all'individuazione (9 settembre scorso) da parte dei due venditori, di Italgas quale preferred bidder dell'operazione. La firma è avvenuta alla presenza di numerosi esponenti del governo di Atene, tra cui del Ministro greco delle Finanze, Christos Staikouras, del Ministro greco dello Sviluppo e Investimenti, Adonis Georgiadis, del Ministro greco dell'Ambiente e dell'Energia, Kostas Skrekas Il perfezionamento dell'operazione è subordinato al verificarsi di alcune condizioni, quali l'approvazione dell'acquisizione da parte dell'autorità di vigilanza greca RAE e il clearing dell'autorità antitrust greca HCC. Depa Infrastructure detiene attualmente il 51% di Thessaloniki - Thessalia Gas Distribution, il 100% di Attiki Natural Gas Distribution Single Member Company e il 100% di Public Gas Distribution Networks, i tre principali player della distribuzione del gas in Grecia, che gestiscono complessivamente 6.900 chilometri di rete e 509.000 punti di riconsegna attivi. L'operazione sarà finanziata interamente da Italgas ricorrendo a linee di finanziamento committed.

