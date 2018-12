Italgas acquisisce il 60% di Egn e si rafforza con gli operatori locali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Italgas ha perfezionato l'acquisizione da Cpl Concordia di una partecipazione di controllo di European Gas Network e del 100% di altri due operatori locali, «in linea con gli obiettivi di consolidamento del mercato attraverso acquisizioni mirate come previsto nel piano industriale 2018-2024». L'operazione consiste nell'acquisizione del 60% di Egn - European Gas Network - a cui fanno capo indirettamente 37 concessioni in esercizio per la distribuzione del gas in Sicilia, Calabria e Campania per complessivi 60mila punti di riconsegna. Italgas...