IL SALVATAGGIOROMA Aumento di capitale sulla rampa per Ita, la newco che dovrà rilevare le attività del settore volo (aerei, piloti e slot) di Alitalia. Il via libera del Tesoro dovrebbe arrivare questa settimana per dotare la compagnia dei fondi necessari all'operatività. Ovvero predisporre l'offerta da presentare ai commissari straordinari della vecchia compagnia. Intanto oggi verrà accreditato a tutti i dipendenti Alitalia il 50%...